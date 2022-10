CAN 2022 – LE PRÉSIDENT DE LA CAF VA ASSISTER À LA FINALE ÉGYPTE VS SÉNÉGAL, CE VENDREDI !

Comme en 2021 à Saly, le président de la CAF lPatrice Motsepe va présider ce vendredi à Vilanculos la cérémonie de clôture de la CAN Beach Soccer 2022. Selon le site de la Confédération africaine de Football, le patron du football africain est attendu demain matin au Mozambique pour assister à la finale de la CAN 2022 qui va opposer le Sénégal à l’Egypte. Le match va démarrer à 13h30. Notons que depuis 2015, c’est la CAF qui organise cette compétition. D’édition 2022 est donc la 5ème organisée par l’instance africaine. Auparavant, les 6 éditions précédentes étaient organisées par l’instance internationale le Beach Soccer Worldwide. La compétition était nommée Championnat d’Afrique de Beach Soccer.Le football de sable est devenu une discipline sur laquelle la CAF mise beaucoup pour faire de bons résultats au niveau mondial. Les Lions de la Teranga montrent la voie avec une qualification en demi-finale de la Coupe du Monde en 2021. Pour la prochaine édition en 2023, le Sénégal et l’Egypte vont représenter l’Afrique. Une première pour les Pharaons alors que les Lions compteront leur 7ème participation à ce rendez-vous mondial.