CAN 2022 : « Jour mémorable pour nous, nos familles, notre peuple, notre pays » (Kalidou Koulibaly)

Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal remportait sa première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun face à l'Égypte (0-0 ; 4-3). Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions de la Teranga, revient sur le sacre du Sénégal à la Can 2022. « Un an déjà, jour pour jour, que nous remportions la coupe d'Afrique des nations de football CAN 2022, au Cameroun. Que d'émotions, ce fut un jour mémorable pour nous, nos familles, notre peuple, notre pays. J'avais eu l'honneur et le privilège de soulever la coupe au nom de tous les miens », se rappelle Kalidou Koulibaly. Dans une publication sur Facebook, le capitaine des Lions de la Teranga remercie le peuple sénégalais, qui, selon lui, a rendu cette victoire possible par ses Prières, ses bénédictions et sa mobilisation. « C'était le premier grand soir d'une ivresse collective, celle d'un premier trophée de CAN. J'en ai encore des frissons. Bravo à mes coéquipiers, à notre staff, à nos fédéraux et à nos autorités étatiques. C'est le Sénégal qui gagne », déclare-t-il. « C'était aussi le début d'une belle moisson car un an et un mois après, deux autres trophées continentaux, beach soccer et CHAN ont été ramenés à la maison. Seuls le travail, le sérieux, l'engagement, l'anticipation, paient. Nos devons rester encore plus motivés pour d'autres belles victoires. En attendant, célébrons nos lions locaux , qui nous ont offert le plus beau cadeau d'anniversaire avec cette victoire d'Alger », ajoute-t-il.