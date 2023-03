CAF : Bakary Gassama exclu de la liste des arbitres…

Bakary Gassama (44 ans) a été exclu de la liste des arbitres d’élite A de la CAF qui sera dévoilée prochainement, se délecte certains médias algériens. « La Confédération africaine détruit (enfin) Bakary Gassama », tonne fennecfootball.com. « »Bakary Gassama est exclu de la liste des arbitres par la CAF », a réagi fennecfootball.com « Bakary Gassama est exclu de la liste des arbitres par la CAF », renchérit Algérie Footbal média. « Étrange car Gassama est l’un des plus hauts responsables que nous ayons sur ce continent », tente d’édulcorer la joie des Algériens. Pour rappel, Bakary Gassama a officié une rencontre lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, opposant l’Algérie au Cameroun. Un arbitrage jugé scandaleux par les Fennecs. Un match remporté par les Lions indomptables dans les ultimes secondes Le Sifflet gambien remporte le prix d’Arbitre de l’année délivré par la Confédération africaine de football en 2014, 20152et 2016. En août 2022, Bakary Gassama n’est pas retenu dans la liste des arbitres qui officieront les matchs lors de la prochaine édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Pour les éliminations Can 2023, la double confrontation Algérie-Niger est prévue cette semaine. L’équipe d’Algérie est en tête du groupe F avec 6 points, 4 de plus que son prochain adversaire, le Niger. La Tanzanie et l’Ouganda, 1 point chacun, ferment la marche.