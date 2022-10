Buteur et passeur en Championship : Ismaila Sarr répond aux critiques

Très critiqué pour son manque d'efficacité en équipe nationale surtout lors du match contre l'Iran où il a raté beaucoup d'occasions, Ismaila Sarr a bien répondu sur le terrain en s'illustrant de fort belle manière lors de la 12ème journée de champship (2èmedivision). En effet, avec un but et une passe décisive, il a été le grand artisan du large succès du Watford sur le terrain de Stock City (4-0). L'attaquant des Lions a ouvert la voie du succès en ouvrant le score à la 12ème minute avant d'offrir le 3ème but à Keinan Davis à la 79eme. Cette belle performance va certainement faire plaisir à Aliou Cissé qui lui a toujours fait confiance en sélection en dépit de certains critiques pour cause de son manque d'efficacité avec les Lions de la Teranga lors des derniers matchs.