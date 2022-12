Budget du Ministère des Collectivités territoriales: Mamadou Talla pèse plus 129 milliards de FCFA

Le ministre des Collectivités, de l’aménagement et du Développement des Territoires était, hier, à l’Assemblée nationale pour défendre le projet de budget de son département. Après des heures d’échanges sur la Gouvernance territoriale, les parlementaires ont voté à la majorité le budget du ministère des Collectivités territoriales. Il est arrêté à 129 196 126 545 FCFA en Autorisations d’Engagement et en Crédits de Paiement. Ils étaient au total près d’une centaine de parlementaires à prendre la parole pour parler de la politique de décentralisation du Sénégal. Composés essentiellement de maires et Présidents de Conseil départemental, des députés ont salué le pragmatisme du ministre Mamadou Talla qui a fait des résultats dans le secteur de l’éducation. Ils ont ensuite magnifié les efforts du gouvernement pour l’augmentation significative des fonds de transferts. Chiffres à l’appui, des députés maires ont fait une comparaison de la situation financière des Collectivités territoriales entre 2012 et 2022. Selon eux une nette amélioration est notée depuis l’avènement de l’Acte 3 de la décentralisation. Les parlementaires ont salué également les réalisations des agences et programmes qui concourent à la promotion du développement local. Pour les parlementaires, la réussite de toute politique de décentralisation repose essentiellement sur des mécanismes de financement efficaces, pour l’exercice des compétences transférées. À cet égard, certains députés ont proposé la hausse des transferts financiers dédiés aux Collectivités territoriales. Ils ont aussi déploré leur retard cette année. La grève des travailleurs des Collectivités territoriales, les incohérences territoriales ont été abordés par des députés. Ils ont demandé au ministre de trouver des solutions à ces problèmes. Les parlementaires ont aussi plaidé pour le revalorisation du statut des maires, adjoints au maire et les travailleurs des Collectivités territoriales. Prenant la parole, le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, M. Mamadou Talla, est revenu sur les avancées significatives notées dans le secteur de la décentralisation. Il s’agit de l’augmentation des fonds de transferts, de la Cel, des ristournes, du fonds minier entre autres. Pour la question sur l’état civil, le ministre dira « le Programme Nekkal est dans une bonne dynamique ». L’État va numériser, sécuriser et digitaliser l’état civil. L’objectif est de permettre aux Sénégalais de disposer facilement des pièces là où ils se trouvent. Concernant la grève, la tutelle est en train de faire le recensement exhaustif des agents pour régler définitivement cette question. Le ministre a rassuré les députés sur la volonté du gouvernement d’accompagner davantage les collectivités territoriales car l’émergence des Collectivités passe par les territoires. Le gouvernement va également augmenter les fonds alloués aux structures du ministère pour un meilleur accompagnement des Collectivités territoriales. Il a annoncé « le prolongement et la génération du Pacasen car le Président de la République tient beaucoup à l’équité territoriale ». Le ministre Mamadou Talla a rappelé l’ambition du Chef du Chef de l’Etat de bâtir le Sénégal à partir des territoires. A l’issue de l’intervention du ministre, les députés ont adopté le budget du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires. Il est arrêté à la somme de 129 196 126 545 FCFA . Le budget a connu une hausse de plus de 10 milliards de FCFA.