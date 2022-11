Boulaye Dia : “Ce n’est que le premier match…”

Boulaye Dia (attaquant du Sénégal qui s'est incliné face aux Pays-Bas 0-2 pour son premier match au Mondial-2022, en zone mixte): "Il y a de la déception et un peu de frustration au vu du match qu'on a fait. Ils se sont procurés des occasions seulement quand on a fait des erreurs, individuelles ou collectives. On prend ce but qui nous fait mal à la fin, mais ce n'est pas grave, maintenant il faut gagner le suivant. On va se projeter dès demain sur le prochain, rien n'est joué. On ne peut pas être abattu, ce n'est que le premier match de la phase de groupes, il en reste deux, il faut rester serein. Si on est négatif après le premier match, qu'est-ce qu'ont fait ici? Il faut toujours se relever."