Beach soccer / Cosafa Cup : Le Sénégal remporte le trophée

Le Sénégal confirme sa suprématie dans le beach soccer africain. Invitée au tournoi Cosafa Cup en Afrique du Sud, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer, championne d'Afrique en titre, a remporté le tournoi en battant en finale l'Égypte (5-3). Après avoir atomisé l'Ouganda en demi-finale (10-3), les Lions de la plage ont certes éprouvé quelques difficultés devant les Pharaons conquérant qui menaient (2-0) au début de la partie, mais ont réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires. En effet, amenés par les talentueux Mamadou Sylla, Souleymane Coly et Mamour Diagne, les protégés du coach Mamadou Diallo ont réussi à imposer leur jeu et renverser les Maghrébins (5-3). Avec cette victoire en Afrique australe, le Sénégal montre qu'il a encore les moyens d'aller chercher un 7ème titre continental en Mozambique où se tiendra la Can de beach soccer du 21 au 30 octobre.