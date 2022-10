Beach Soccer : Les Lions vont recevoir le drapeau national ce jeudi !

Dans une semaine, le Sénégal va participer pour la 10e fois à la CAN de Beach Soccer. Les Lions et le ministère des sports vont procéder à la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national. Selon un communiqué, la cérémonie est prévue ce jeudi a 11h dans les locaux du ministère des sports. Le sélectionneur Mamadou Diallo y sera en compagnie des 15 joueurs convoqués pour la CAN. En attendant de savoir si le ministre Yankhoba Diatara sera sur place pour remettre pour la première fois le drapeau national à une sélection nationale. Le nouveau patron des sports au Sénégal était en déplacement au Qatar pour les préparatifs de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde. La tanière ne va pas tarder à rallier le Mozambique où se déroulera la CAN. Dans une interview accordée a wiwsport, Diallo parlait de la préparation des Lions et exprimait son souhait d’être sur les lieux de la compétition au moins une semaine avant le début des joutes. Pour rappel, le Sénégal qui loge dans le groupe B jouera son premier match contre l’Ouganda le 22 octobre prochain a 12h.