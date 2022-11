Bayern Munich: L’importante annonce de Manuel Neuer après avoir subi 03 opérations pour un cancer de la peau

Le gardien Manuel Neuer (36 ans) a annoncé ce mardi dans un communiqué, avoir subi trois opérations pour un cancer de la peau, sans préciser la période durant laquelle il a combattu la maladie. Sans doute l’une des raisons qui a poussé le portier de la Mannschaft a créer récemment une marque de produits de soin de la peau avec la championne de tennis, Angélique Kerber. Une annonce pour le moins surprenante. Le champion du monde allemand Manuel Neuer a confié avoir subi trois opérations pour lutter contre un cancer de la peau. « Angélique (Kerber) a une hyperpigmentation induite par le soleil et, dans mon cas, un cancer de la peau sur mon visage, que j’ai déjà dû opérer trois fois », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « C’est pourquoi nous avons veillé à ne plus faire de compromis en matière de protection solaire : parce que je m’entraîne tout le temps à l’extérieur et que j’aime aussi passer mon temps libre dans la nature. » Trois semaines avant la Coupe du monde au Qatar, Neuer est proche de faire son retour après une blessure à l’épaule. Julian Nagelsmann, a d’ailleurs indiqué que le gardien pourrait éventuellement rejouer ce week-end en Bundesliga au Hertha BSC samedi. Avec Eurosport