Bayern : Le président Herbert Hainer et le PDG Oliver Kahn félicitent Sadio Mané

Le président du Bayern Herbert Hainer et le PDG Oliver Kahn ont adressé leurs félicitations à Sadio Mané, récompensé du prix Socrates avant de décrocher la deuxième place du classement Ballon d’Or 2022. « Nous félicitons Sadio Mané pour sa deuxième place au Ballon d’Or et pour son engagement social. Sadio est une grande personnalité, nous sommes fiers qu’il joue pour le FC Bayern depuis cette saison », a déclaré le président du club bavarois, sur le site officiel du club. De son coté, Oliver Kahn en a rajouté sur l’enfant de Bambali : « La deuxième place lors du vote du meilleur footballeur du monde, plus le prix pour son engagement social – je suis heureux pour Sadio Mané et je le félicite chaleureusement. »