Bassirou Diomaye Faye convoque les premières assises nationales des daara

En marge de la cérémonie officielle de la 3e édition de la Journée nationale des daara (écoles coraniques) tenue ce jeudi 28 novembre à Dakar, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a convoqué les premières assises nationales des daara. Il s’agira globalement de discuter des problématiques liées à l’enseignement et aux écoles coraniques. Cette 3e édition de la Journée nationale des daara, qui a comme thème général « L'enseignement coranique au Sénégal : entre réalités, défis et perspectives», vise à promouvoir le rôle des daara dans l’éducation et la transmission des valeurs culturelles et religieuses, tout en renforçant leur intégration dans les dynamiques de développement national.