Bassirou Diomaye Faye : « La loi ne permet pas à Ousmane Sonko d'usurper mes prérogatives»

Au terme de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a, lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision Al Jazeera, abordé plusieurs sujets majeurs, y compris la gouvernance, les réformes institutionnelles et la situation politique au Sénégal, notamment le rôle d’Ousmane Sonko dans la gestion du pays. Il a réaffirmé que les textes ne permettaient pas au Premier ministre de revendiquer des pouvoirs qu'il n'a pas, insistant sur le respect des institutions sénégalaises. « Je pense qu’il n’est pas utile de rappeler qu’Ousmane Sonko n’a pas été dimensionné pour un poste de ministre ou de Premier ministre. Il est tout à fait normal qu’il occupe une place importante dans l’architecture gouvernementale en en étant le chef », a d’emblée précisé le président de République. Avant de poursuivre : « Il doit occuper toute la place qui est la sienne dans le cadre de l’exécution de ses missions. Il ne va pas au-delà. La loi et la Constitution ne lui permettent pas d’usurper mes prérogatives, et il ne le fait pas». «Tant qu’il se déploie de manière efficace dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il aura mon satisfecit. Et il est en train de le faire avec loyauté et engagement », a fait savoir le chef de l’État.