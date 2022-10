Banc de Chelsea : Le colosse sénégalais pas perturbé

Kalidou Koulibaaly est relégué au banc de touche depuis l’arrivée du nouvel entraineur, Graham Potter. Mais cette situation ne perturbe outre mesure l’international sénégalais. A Chelsea, en Premier League, où le colosse sénégalais a atterri cet été, en provenance de Naples, il est question de son temps de jeu qui a diminué. surtout depuis l’arrivé du nouvel entraineur. Abonné au banc de touche, le champion d’Afrique dont le temps de jeu est terminé à Naples, ne regrette point son choix : « C’est à moi de montrer sur le terrain qu’ils peuvent compter sur moi, je suis content et j’espère continuer comme ça ». Kalidou Koulibaly qui s’exprimait sur africafootunited.com, le capitaine des Lions de la Teranga ne remet pas en question son choix et remercie dans la foulée Naples qui a fait de lui le footballeur et l’homme qu’il est.