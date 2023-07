Bac 2023 – Epreuves du second tour : Le communiqué de l’Office du Baccalauréat

Après le premier tour et la publication des résultats, place désormais au second tour. Selon l’office du Baccalauréat, les épreuves du second tour démarreront ce mercredi 12 juillet, à 7h30. « L’Office du Baccalauréat, porte à la connaissance des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe du baccalauréat des séries S et L que lesdites épreuves démarrent le mercredi 12 juillet 2023 à partir de 7h 3omn. L’Office du Baccalauréat félicite les candidats admis d’office et encourage ceux autorisés à subir les épreuves du 2“ groupe », lit-on sur le communiqué du service dirigé par Sossé Ndiaye.