Attaque du consulat du Sénégal : La police de New York offre 23 millions F CFA pour des informations sur les personnes recherchées

Un avis de recherche concernant onze personnes a été lancé suite au saccage du Consulat général du Sénégal à New York, le 4 août dernier. L’activiste Ousmane Tounkara fait partie des suspects, qui sont sur les radars de la police new-yorkaise. Celle-ci, rapporte Les Echos, pour accélérer les recherches, a mis sur la table 38 500 dollars, soit 23 millions F CFA, pour récompenser toute information utile sur les suspects. Selon le journal, l’État du Sénégal a corsé la démarche en informant le département d’État américain en retraçant dans un rapport tout ce qui s’est passé au niveau du consulat et les incidents précédents. Pour rappel, le consulat a été fermé début juin dernier pour parer à un éventuel saccage des lieux, comme noté en France et en Italie. “Il faut que cela cesse”, tonne le Consul général El Hadji Amadou Ndagane.