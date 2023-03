Attaque domicile Me Abdoulaye Tall à Mbour : L’avocat accuse le maire Cheikh Issa Sall

Le domicile du porte-parole de Pastef Me Abdoulaye Tall a été attaqué par des nervis, le 16 mars dernier, selon le principal concerné. Selon l’avocat, ceux qui ont attaqué sa maison sont des proches du maire de Mbour et membre de l’Alliance pour la République (APR). « Après la journée du 16 mars, un de mes proches m’a appelé pour m’informer que notre domicile et notre quartier ont fait l’objet d’attaque de la part de nervis proches du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall. Ces nervis ont été formellement identifiés. Ils ont réussi non seulement à procéder à des enlèvements, à torturer des militants de Pastef sans mandat, à les embarquer de force et manu militari pour exercer des violences sur eux et notre frère Ali Diattara avec un Invalidité temporaire de travail (ITT) de 18 jours. Et notre frère Ali Diattara comme mon frère Pa Yoro Tall ont eu à porter plainte après avoir décliné l’identité des assaillants et leur donneur d’ordre », a déclaré Me Abdoulaye Tall. Selon le porte-parole de Pastef, « Il y a un sieur nommé Mademba Sène, un nommé Djigueul Sall très proche du maire de Mbour, son frère Matar Sall qui se trouve être le frère cadet du maire de Mbour, un lutteur surnommé Bouba Assurance ainsi que d’autres personnes comme Pa Modou Dione qui est la tête d’une milice qu’on appelle Kourel. Certains de ces nervis ont été arrêtés, entendus puis relâcher. Ils sont revenus sur convocation pour être reconduits devant le procureur de Mbour. À ma grande surprise, j’ai appris que ces messieurs ont bénéficié d’une liberté provisoire le temps qu’ils soient jugés à l’audience de flagrant délit ». Le maire de Mbour ni en bloc ces accusations de Me Abdoulaye Tall. Il se dit scandalisé par de telles accusations sans fondement surtout venant d’un homme qu’il a hébergé pendant douze ans.