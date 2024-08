Attaque contre le Mali : « Toute agression étrangère doit être condamnée immédiatement », Abdoul Mbaye

Sur son compte X, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall, Abdoul Mbaye a exprimé sa profonde indignation face à l’inaction des États membres de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) suite à l’attaque contre l’armée malienne, dans laquelle l’Ukraine aurait admis sa complicité. Dans une déclaration marquante, Abdoul Mbaye a souligné l’importance de la solidarité régionale et la nécessité d’une réaction immédiate et ferme en cas d’agression étrangère contre un État membre. « Toute agression étrangère contre un Peuple membre de l’UEMOA et de la CEDEAO doit faire l’objet d’une condamnation sans appel et de mesures immédiates de solidarité », a-t-il déclaré, appelant à une réponse collective et décisive face à cette situation.