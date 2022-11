Assemblée nationale : les voitures des députés supprimées

La nouvelle a été ébruitée il y a quelques semaines. Les médias avaient révélé que le gouvernement a décidé de supprimer les véhicules de fonction des députés et de leur remettre à la place une indemnité de transport. La mesure a été annoncée hier, jeudi, par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, lors de son passage à l’Assemblée nationale pour l’adoption du projet de Loi de finances initiale 2023. «Les députés recevront une indemnité de transport qui pourrait valablement leur permettre d’acquérir un véhicule. C’est d’ailleurs le même procédé qui a été retenu pour les membres du HCCT», a informé le ministre. Cette mesure ne concerne pas le président et les autres membres du bureau de l’Assemblée nationale. Mamadou Moustapha Ba indique que ces derniers, conformément au règlement intérieur du Parlement, recevront un traitement de ministre. «C’est pourquoi, dit-il, il a été envisagé d’acquérir des véhicules de fonction pour eux.»