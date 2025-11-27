Assemblée nationale / Questions d’actualité du vendredi 28 novembre 2025 :

Elle répond à un impératif de cohérence et de responsabilité : protéger la dignité de l’institution, préserver le cadre républicain du débat parlementaire et refuser la banalisation de pratiques qui la dévalorisent. Au lieu d’être un moment de contrôle républicain, les Questions d’actualité ont été détournées de leur finalité.
Le Premier ministre intervient selon une logique d’opportunité politique, sans considération pour le calendrier du Parlement, ni pour la solennité de l’exercice. Ses prises de parole, marquées par des attaques et des insinuations, transforment l’hémicycle en scène de confrontation partisane, plutôt qu’en un espace de réponses utiles aux préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais.
Or, il est inadmissible, dans une démocratie comme la nôtre, que l’Assemblée nationale soit à la remorque du Premier ministre. Bien au contraire, c’est à elle de convoquer le Premier ministre et le Gouvernement, et non l’inverse. La deuxième raison tient à la volonté manifeste du Premier ministre, de transformer l’hémicycle en tribune de meeting politique, vidant ainsi de tout sérieux et de toute crédibilité, un exercice de haute portée républicaine. La troisième raison est que l’unique urgence, en ce moment, est de répondre aux difficultés et aux souffrances que vivent les populations du Sénégal, ce que l’opposition parlementaire entend rappeler avec force, tout au long du débat budgétaire qui s’ouvrira dès le lendemain, samedi 29 novembre 2025.
L’opposition sera en conséquence au premier rang de ces préoccupations, ayant pour seule priorité, d’exiger du Gouvernement, la prise en charge effective des problèmes des Sénégalais.
