Assemblée nationale: La motion de censure déposée par le groupe Yewwi rejetée

L’Assemblée nationale du Sénégal a rejeté la motion de censure déposée par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi contre le gouvernement. Ce, après plus de tours d’horloge d’échanges propos aigre-doux entre l’opposition et la majorité, et le discoure réponse du Premier ministre aux différentes interpellations. Et seuls étaient recensés les votes favorables à la motion de censure. Laquelle motion a obtenu .55 voix .. Donc, elle ne passe pas, elle est rejetée. La motion de censure contre le Gouvernement n’a pas requis la majorité absolue de 83 députés.