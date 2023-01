Arsenal fonce sur une cible à 85 M€, Ousmane Dembélé rend fou la Catalogne

Arsenal veut se venger de Chelsea, le Barça est amoureux d’Ousmane Dembélé, l’Angleterre adoube Marcus Rashford, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Arsenal va faire sauter la banque Arsenal veut confirmer son statut de leader de Premier League. Et ça passe par des recrutements cet hiver. L’échec dans le dossier Mudryk reste en travers la gorge des dirigeants des Gunners qui veulent se venger de Chelsea. Comme le placarde le Daily Telegraph sur sa Une, un transfert à 85 M€ est envisagé pour Moises Caicedo. C’est le prix réclamé par Brighton pour lâcher son milieu de terrain. Comme le rapporte The Guardian, la blessure de Mohamed Elneny pousse Mikel Arteta à recruter un joueur de l’entrejeu. Reste à savoir si Arsenal fera le forcing pour Caicedo alors qu’il faudra dépenser au moins 100 M€ pour arracher Declan Rice à West Ham, l’autre priorité des Gunners. Le Barça sous le charme de Dembouz Le FC Barcelone a validé son billet pour le dernier carré de la Coupe d’Espagne. Face à la Real Sociedad, 3ème de Liga, les Blaugranas s’en sont remis à un Ousmane Dembélé virevoltant. Le Français fait la Une des quotidiens catalans en ce jeudi matin, à l’image du journal Sport qui met en avant la joie de Dembélé après son but. Une réalisation 100% française avec à la passe Jules Koundé et à la finition Dembouz qui a fusillé le pauvre Remiro. Cette qualif’, le Barça la doit autant à Dembélé qu’à son gardien Ter Stegen, rappelle Mundo Deportivo. Et oui, l’Allemand a de nouveau sorti des parades décisives pour garder ses cages inviolées. «Dembélé et Ter Stegen»; souligne le journal AS. C’est la 60ème fois de son histoire que le Barça atteint le dernier carré de la compétition. Marcus Rashford puissance 10 ! Manchester United a pris une sacrée option sur la finale de la Coupe de la Ligue en s’imposant largement face à Nottingham Forest (3-0). L’homme en forme du moment, Marcus Rashford, a de nouveau planté et a guidé les siens vers une qualification plus que probable. Pour le Daily Express, on a vu un «Marcus Rashford en feu» ! L’Anglais, auteur d’un nouveau rush en solitaire, a inscrit son 10ème but en 10 matches depuis son retour de la Coupe du Monde ! «Parfait 10», résume d’ailleurs le Daily Mail. De son côté, le Daily Mirror est comblé par les performances récentes des Red Devils qui commencent enfin à imprimer la patte Erik ten Hag. À noter, comme le rapporte le Manchester Evening News, le premier but de Wout Weghorst sous le maillot mancunien.