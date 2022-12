Argentine : Lionel Messi va jouer son dernier match en Mondial dimanche

Dimanche, Lionel Messi disputera sa deuxième finale de Coupe du monde après 2014. L’attaquant de l’Argentine jouera surtout sa dernière rencontre dans la compétition, comme il l’a confirmé après la victoire contre la Croatie (3-0), mardi. « Oui, sûrement oui. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c’est le mieux », a lâché La Pulga en zone mixte. Un second revers en finale ou un premier titre mondial ? Rendez-vous dimanche contre la France ou le Maroc.