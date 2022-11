Application des nouveaux prix : Abdou Karim Fofana fait le point

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a organisé ce vendredi une petite tournée à Pikine et Guediawaye. Cette visite vise à passer en revue les actions de contrôle et de mise en application des nouveaux prix édictés par le chef de l'Etat à la suite des concertations sur la lutte contre la vie chère. Cette action fait aussi suite à l’arrêté fixant les nouveaux prix sur un certain nombre de produits. «Nous sommes satisfaits des grossistes, demi-grossistes et boutiquiers visités», affirme le Ministre .Ce dernier note une forte application des nouveaux tarifs. «Après la prise de ces onze mesures le 05 novembre, nous avons laissé neuf jours pour que les commerçants puissent terminer leur stock », a tenu à souligner Abdou Karim Fofana. A la suite de cela, il y a eu une phase d'affichage pour informer. Cela entre dans le cadre de la politique d’actions de son département à savoir informer, contrôler avant de sanctionner. Un taux d'application de 56% a été noté dans la région de Dakar avec ensuite une évolution à 65 %. «Nous sommes à un taux de 75% d’après le rapport reçu hier entre Dakar et Fatick», a fait savoir le Ministre. Ce dernier a assuré sa volonté d’accentuer ses efforts de façon à avoir un taux d'application de 100%. Lors de la visite de certaines boutiques, Abdou Karim Fofana a eu à constater quelques difficultés notamment sur la facturation entre les boutiquiers, les demi-grossistes et les grossistes. Ce dernier tient à rappeler aux boutiquiers qu’il faut à chaque fois montrer leurs factures d’achat pour les besoins du contrôle. Le Ministre interpelle aussi les grossistes, importateurs et producteurs sur l’obligation de donner des factures d’achat conformes aux prix car ces derniers ne concernent pas seulement les détaillants. «La mise en œuvre concerne toute la chaine », précise-t-il.