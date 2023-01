Angleterre : Le coach Kolo Touré viré par Wigan

L’ex-international ivoirien Kolo Touré n’est plus l’entraineur de Wigan Athletic en Championship. Nommé à la tête de l’équipe il y a moins de deux mois, Kolo Touré n’a jamais su trouver la solution. Il n’a connu aucune victoire et les résultats sont négatifs après 9 matchs dirigés. « Le conseil d’administration a estimé qu’il était nécessaire de nous donner les meilleures chances possibles de rester un club de championnat la saison prochaine » , lit-on dans le communiqué. «Nous pouvons confirmer que Kevin Betsy et Ashvir Johal ont également quitté le Club», précise par ailleurs le communiqué avant d’ajouter : «nous savons que cette période de l’année est une période clé pour tout club de football, y compris nous-mêmes. Par conséquent, nous allons maintenant travailler rapidement et efficacement pour nous assurer que la bonne personne sera nommée en tant que prochain manager permanent de Wigan Athletic, avec l’objectif immédiat de rester en deuxième division pour la saison prochaine.» Wigan est dernier (24è) de Championship après 28 journées.