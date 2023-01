Angleterre: Benjamin Mendy déclaré non-coupable de 6 viols

Les délibérations du jury au procès de Benjamin Mendy ont repris depuis mardi à la Crown Court de Manchester après une interruption depuis le 22 décembre. Ce vendredi, le joueur de Manchester City a été déclaré non coupable de six (6) viols. Pour le septième, il n’y a pas eu de verdict. Un nouveau procès programmé Le tribunal a déjà communiqué la date du nouveau procès de Benjamin Mendy. Celui-ci aura lieu le 26 juin et devrait durer deux à trois semaines. Il doit également se présenter au tribunal pour un examen préalable au procès le 27 janvier. Ce nouveau procès concernera les chefs d'accusation sur lesquels le jury a échoué à rendre un verdict, rapporte RMC Sport.