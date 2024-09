Alioune Tine : « Sonko ira bien faire sa DPG si… »

Le fondateur du think-thank Afrikajom Center a indiqué que le premier ministre Ousmane Sonko ira faire sa déclaration de politique générale (DPG) devant l’assemblée nationale si tant est qu’il s’identifie à Diomaye tout comme le président s’identifie à lui. « Si Diomaye moy Sonko et Sonko Moy Diomaye, Sonko ira bien faire sa Déclaration de Politique Générale devant l’Assemblée Nationale. Parce que c’est tout ce qui reste à faire maintenant quand son Autre que Moi-même, le PR Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fixé sur le marbre la date du 13 Septembre pour la DPG« , a écrit Alioune Tine sur X. Selon le défenseur des droits de l’homme, c’est également une bonne occasion pour décliner devant la Représentation nationale les axes stratégiques du projet qui a fait rêver les Sénégalais au point de leur offrir le coup Ko de 54% et poussières. « Une occasion pour débattre de choses substantielles, de parler des préoccupations concrètes, immédiates et différées du peuple Sénégalais« , a-t-il ajouté. Et dire qu’on aura besoin d’un Parlement mûr d’une démocratie mûre qui porte haut le débat d’idées. « S’il vous plaît honorables députés pas d’écart de langage susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne« , a supplié M. Tine. « Nous faisons confiance à notre Parlement pour un débat d’adieu mémorable. Un débat de haut niveau qui sera inscrit dans les annales de l’histoire du Parlement« , a-t-il conclu.