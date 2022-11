Aliou Cissé : « Ce que j’aime chez Samuel Eto’o… »

A la réponse à la déclaration d’Eto’o sur le sacre prochain du Cameroun au Qatar 2022, le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, encense la légende du football camerounais. « Ce que j’aime chez Samuel Eto’o, c’est son optimisme, son côté compétiteur. Et je crois que là-dessus, on est tous les deux d’accord sur ça. Maintenant, gagner ne se décrète pas », a déclaré dimanche Aliou Cissé, lors de la conférence d’avant match. Le premier choc du Mondial, le Sénégal vs les Pays-Bas est prévu ce lundi à 16 heures. Mais le coach ne s’emballe pas outre mesure. « Je crois que notre philosophie est de jouer match après match. Tous les matchs sont difficiles et il faudra les préparer sérieusement. Avant la finale, il faut d’abord faire face aux Pays-Bas, jouer ensuite le Qatar et sortir des poules, A partir de là, on va voir ce qui se passer ». « Aujourd’hui, poursuit-il, nous avons des joueurs qui évoluent qui évoluent dans les grands championnat du monde. Ils jouent. Ils jouent avec des Néerlandais, des Brésiliens etc.. Et s’ils sont à ce niveau, cela veut dire qu’ils ont de la qualité. Ce qui est important, c’est surtout de ne pas nourrir de complexe et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes