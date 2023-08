Al-Nassr FC : Ronaldo élu joueur du mois

Cristiano Ronaldo a été élu joueur du mois de juillet du championnat saoudien. La star portugaise de 38 ans, auteur d’un triplé, vendredi dernier, contre Al Fateh, son premier triplé, est désigné le joueur du mois de juillet du championnat saoudien qu’il a rejoint, en janvier dernier. L’éternel MVP a fini d’étaler sa grandeur et son talent sur le Royaume. Le plus grand de tous les temps commence le championnat saoudien en trombe, rapporte un tweet du club Al-Nassr, club de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, a enregistré deux défaites et deux victoires