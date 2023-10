Aïssata Tall Sall : « En matière de droit de l’homme, nous n’avons de leçons à recevoir de personne »

Aïssata Tall Sall est officiellement entrée dans ses fonctions de ministre de la Justice, jeudi, après une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Ismaila Madior Fall. La nouvelle Garde des Sceaux a profité de ce moment pour vanter le modèle sénégalais sur le plan des droits de l’homme, alors que les critiques pleuvent. “Sur les droits de l’homme le Sénégal n’a de leçons à recevoir de personne. Le 12 décembre le Président Sall ira à Genève pour la célébration du 75 anniversaire de la déclaration des droits de l’homme. Son invitation est une manière de récompenser le pays sur les efforts sur les droits de l’homme”, a-t-elle déclaré. “Le Sénégal a fini de démontrer dans le concert des Nations qu’il est bien ce pays où les droits de l’homme sont promus, exercés et respectés”, a-t-elle ajouté. Selon le garde des sceaux, “il est facile d’en juger quand on remarque comment notre pays, de ce point de vue, force le respect par la considération dont il jouit sur la scène internationale”. Il faut noter que dans le gouvernement Amadou Ba 2, El Hadj Momar Samb, a été nommé ministre auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Bonne Gouvernance et de la Promotion des Droits de l’Homme.