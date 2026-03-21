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Aïd-el-Fitr à Dakar : L’imam Thierno Seydou Nourou Tall insiste sur l’éducation et appelle au dialogue pour l’université

À l’occasion de la célébration de l’Aïd-el-Fitr à la Grande Mosquée Omarienne, l’imam Thierno Seydou Nourou Tall a livré un sermon centré sur l’éducation, la responsabilité parentale et les enjeux sociaux actuels, notamment la crise universitaire.


Aïd-el-Fitr à Dakar : L’imam Thierno Seydou Nourou Tall insiste sur l’éducation et appelle au dialogue pour l’université
L’éducation, socle d’une société équilibrée

Devant de nombreux fidèles réunis pour la prière marquant la fin du Ramadan, le guide religieux a insisté sur le rôle déterminant des parents dans la formation des enfants. Selon lui, bâtir une société stable passe nécessairement par l’inculcation de valeurs solides telles que l’éthique, la probité et le sens des responsabilités.

Rappelant que « chaque parent est un berger responsable de sa famille », Thierno Seydou Nourou Tall a exhorté les familles, à faire preuve de vigilance, quant à l’environnement et aux fréquentations de leurs enfants, afin de prévenir toute dérive. Il a également invité les jeunes à cultiver le respect envers leurs parents et à renforcer les liens familiaux.

Prolonger les enseignements du Ramadan

Revenant sur la portée spirituelle de la Korité, l’imam a appelé les fidèles à maintenir les efforts consentis durant le mois de Ramadan, en persévérant dans la piété, la dévotion et la crainte de Dieu.

Un appel au dialogue face à la crise universitaire

Abordant l’actualité nationale, le guide religieux s’est prononcé sur les tensions dans les universités sénégalaises. Il a plaidé pour un dialogue constructif entre les autorités et les étudiants, estimant que la résolution durable de la crise passe, notamment par une meilleure prise en charge de la question des bourses.

Solidarité pour la rénovation de la mosquée

L’imam a également lancé un appel à la solidarité pour la poursuite des travaux de rénovation de la Grande Mosquée Omarienne, regrettant l’arrêt du chantier et l’insuffisance des infrastructures actuelles pour accueillir les fidèles dans de bonnes conditions.

Des autorités en phase avec le message

La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Santé, Ibrahima Sy et le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye. Tous deux ont salué la pertinence du message de l’imam, mettant en avant le rôle fondamental de l’éducation dans la cohésion sociale et le développement.

En clôture, Thierno Madani Tall a formulé des prières pour un Sénégal uni, stable et prospère, dans un contexte marqué par des défis sociaux et économiques importants.


Samedi 21 Mars 2026 - 21:35



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