Agressions en série à Grand Yoff : une bande d’agresseurs démantelée après des attaques ciblées sur des femmes

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 21 avril 2026, à l’interpellation de trois individus impliqués dans une série d’agressions nocturnes à la Cité Millionnaire.





Des attaques en pleine nuit contre des passantes



Lors d’une patrouille dans ce quartier sensible, les éléments de la Brigade de Recherches ont surpris une dizaine d’individus en train d’agresser des passants, principalement des femmes se rendant à leur lieu de travail à l’aube.



L’intervention rapide des policiers, suivie d’une course-poursuite, a permis de neutraliser trois membres du groupe, tandis que les autres prenaient la fuite.





Des victimes et des preuves immédiates



Sur place, trois victimes se sont manifestées, déclarant le vol avec violence de leurs sacs à main et téléphones.



La fouille des suspects a permis de saisir :



• une pompe à gaz utilisée pour neutraliser les victimes

• un iPhone 15 Pro Max, formellement identifié par l’une des plaignantes





Un réseau plus large en toile de fond



Lors de leur audition, les mis en cause ont reconnu les faits et révélé un élément inquiétant :

l’existence d’un regroupement de plusieurs bandes criminelles, opérant de manière coordonnée pour mener des agressions de masse.





Un suspect blessé lors de son interpellation



L’un des individus, intercepté par des riverains alors qu’il tentait de fuir, a subi une chute violente sur la chaussée, entraînant des blessures sérieuses à la tête et à la bouche.



Il a été pris en charge à l’Hôpital général Idrissa Pouye pour recevoir des soins.





Des poursuites engagées



Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour :



• association de malfaiteurs

• vol en réunion commis la nuit avec violence

• usage d’arme (gaz neutralisant)



Les investigations se poursuivent activement pour démanteler l’ensemble du réseau et interpeller les autres membres en fuite.