Affaire des 1000 milliards : Macky Sall a décidé de déposer une plainte !

Macky Sall a décidé de ne pas en rester là. Il compte déposer une plainte en ce qui concerne le document présenté comme le relevé de son compte bancaire dans lequel seraient localisés les 1000 milliards de francs Cfa dont parlait Ousmane Sonko. Il y a quelques jours, un fichier présenté comme un relevé du compte bancaire de Macky Sall, faisait le buzz sur les réseaux sociaux. Ledit fichier est présenté comme le relevé retraçant les 1000 milliards de francs Cfa "volés par Macky Sall" et évoqués par le premier ministre Ousmane Sonko. L'ancien président de la République a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Selon Jeune Afrique qui donne l’information, Macky Sall va déposer une plainte contre X après la diffusion, mi-décembre de ce document sur les réseaux sociaux. Il s’agit là, d’une offensive judiciaire qu’il promet plus vaste. «On vient siffler la fin de la récréation. Macky Sall est décidé à ne plus rien laisser passer», annonce Me Antoine Vey, avocat de l'ancien président. La plainte sera déposée ce lundi 23 décembre devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, informe la même source. Et selon l’avocat, ce n’est qu’un premier pas.