Affaire Prodac, 3e mandat : L’opposition charrie Mame Mbaye Niang

L’affaire des 29 milliards F Cfa du Prodac et la question du troisième mandat du président Macky Sall se sont invitées, hier, à l’Assemblée nationale, lors du vote du budget du ministère du Tourisme et des Loisirs. Les députés de l’opposition n’ont pas manqué de jeter des pierres à Mame Mbaye Niang. Selon eux, l’ancien ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction n’est pas digne de confiance. «On ne peut pas comprendre qu’un ministre du Tourisme, qui doit faire la promotion du tourisme, soit à l’origine de ce qui peut apporter dans ce pays de l’instabilité, parce qu’il passe tout son temps à parler de troisième mandat. Le respect de la parole donnée est très important dans notre société», a lancé Abass Fall. Le ministre Mame Mbaye Niang n’a pas tardé à apporter la réplique à ses détracteurs. Pour l'ancien directeur général du Programme des domaines agricoles communautaire (Prodac), il n’a jamais été épinglé par un quelconque rapport concernant le Prodac. «Ceux qui ont répandu ces calomnies n’ont qu’à apporter des preuves. Je n’ai jamais dit aussi que Macky Sall va faire un troisième mandat», a-t-il martelé.