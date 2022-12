Affaire Pape Guèye: L’audience devant le TAS aura lieu les 8 et 9 mars 2023

Le Tribunal arbitral du sport se penchera les 8 et 9 mars prochains sur le dossier Pape Gueye, qui devait rejoindre Watford en provenance du Havre à l’été 2020, et qui avait finalement atterri à l’OM. L’épilogue de l’affaire Pape Gueye ne devrait plus tarder. Après plusieurs reports, l’audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) devrait se tenir les 8 et 9 mars prochains, à en croire le calendrier actualisé sur le site de l’instance. Selon le site Rmc visité par Senego, le TAS jugera l’affaire du transfert avorté de Gueye à Watford en 2020. Le milieu de terrain avait finalement rejoint l’OM après son départ libre du Havre.