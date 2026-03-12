Affaire Pape Cheikh Diallo : trois présentatrices télé visées pour lesbianisme (Pape Ndiaye Walf)

Il semblerait que l’affaire dite « Pape Cheikh et Cie », qui a débuté par des accusations d'homosexualité masculine, ait finalement révélé des éléments de lesbianisme.



D’après le journaliste de Walf, Pape Ndiaye, qui a fait ces révélations, les enquêteurs sont actuellement en train de suivre une piste menant vers un réseau de lesbiennes au Sénégal. « Parmi les plus grandes lesbiennes, trois femmes présentatrices de télé bien connues », a-t-il précisé.



Toujours selon le journaliste, les enquêteurs sont en train de rassembler suffisamment d'éléments solides pour passer à l'action et interpeller les personnes impliquées. Une vague d'arrestations est attendue sous peu.



