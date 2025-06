Affaire ONAS : Dr Cheikh Dieng se présente au tribunal avec une pile de documents, son procès renvoyé au 24 septembre

Visiblement prêt à se défendre, Dr Cheikh Dieng, ancien directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), s’est présenté ce jeudi 26 juin 2025 au tribunal correctionnel de Dakar avec une imposante pile de documents.

Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles par les sociétés Vicas et Delta, deux entreprises évoluant dans le secteur de l’assainissement. Mais l’affaire ne sera pas tranchée de sitôt : selon le journal Les Échos, repris par Senenews, le procès a été renvoyé au 24 septembre prochain, à la demande des avocats des plaignants. Ces derniers ont indiqué ne pas être « dans les dispositions de plaider » ce jour-là, tout en précisant n’avoir pas encore communiqué leur dossier à la défense.

Ce rebondissement judiciaire trouve son origine dans une conférence de presse explosive tenue par Cheikh Dieng peu après son limogeage, le 31 juillet 2024, à peine trois mois après sa nomination. Lors de cette sortie médiatique, l’ex-DG avait accusé publiquement le ministre de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, d’avoir orchestré son éviction. Il affirmait que ce dernier avait favorisé, par entente directe, l’attribution de marchés de curage de canaux à Dakar et dans plusieurs régions de l’intérieur à Vicas et Delta, deux entreprises qu’il décrivait comme étant en situation de quasi-monopole l’ONAS avec 52 % des parts entre 2021 et 2024.

Ces déclarations avaient provoqué une vive réaction des deux sociétés citées, qui ont engagé une action en justice contre Cheikh Dieng, réclamant 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. À 330 jours de son limogeage, cette affaire, aux allures de règlement de comptes au sommet de l’administration publique, pourrait mettre en lumière des pratiques opaques dans la gestion des marchés publics.