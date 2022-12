Activités extractives au Sénégal : Hausse de la production d’or au 3ème trimestre 2022

Au Sénégal, la direction des prévisions et des études économiques (DPEE) a publié ce mois sa Note de conjoncture du 3ème trimestre 2022. Le document signale que les activités extractives ont été boostées par la hausse de la production d’or. « Au troisième trimestre 2022, les activités extractives se sont confortées de 12,8%, à la faveur de la bonne tenue de la production d’or (+ 15,7%) et de phosphate (+3,2%) en variation trimestrielle » renseigne la note. Au cours de ce 3ème trimestre 2022, la production d’or est ressortie à 83.185 onces. Au deuxième trimestre, il était de 71.891 onces. Ce métal précieux est très demandé sur le marché mondial entre le deuxième et le troisième trimestre 2022. En effet, selon Wold Gold Concil (WGC), l’organisation de développement du marché pour l’industrie de l’or, cette situation est due à la forte accumulation d’or par les banques centrales avec des achats qui sont passés de 186,0 tonnes au deuxième trimestre 2022 à 400 tonnes au troisième trimestre 2022 soit une hausse de 114,6%. Globalement, sur une période d’un an, la production des « extractives s’est repliée de 13,4% au troisième trimestre et 8,2% sur les trois premiers trimestres de 2022 » selon la DPEE. Le Sénégal produit par an quelque 13 tonnes d’or par an via le circuit industriel. En 2020, la contribution des compagnies minières au budget de l’Etat sénégalais était de 268 millions de dollars environ selon les données de l’ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives.