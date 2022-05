Accord avec le Sénégal : les vérités de Boubacar Kamara

Peu après la victoire du Sénégal à la CAN 2021, le quotidien sportif français L’Équipe avait annoncé que Boubacar Kamara était près de porter le maillot des Lions.



Le journal de référence affirmait que l’ancien Marseillais, qui a fait toutes les sélections françaises de jeunes, avait trouvé un accord avec le sélectionneur national, Aliou Cissé, et la Fédération sénégalaise de football (FSF).



L’information paraissait d’autant plus crédible que la nouvelle recrue de Aston Villa a été aperçue sur les réseaux sociaux, le soir de la victoire des Lions à la CAN, en train de jubiler sous un maillot du Sénégal.



Plus tard, L’Équipe reviendra sur son information, mais le doute subsistait. L’affaire sera relancée ces derniers jours par la convocation de Boubacar Kamara en Équipe de France A pour la première fois. D’aucuns y voient une manière pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, de couper l’herbe sous le pied de son homologue sénégalais.



L’agent du joueur était intervenu dans le journal Record pour clamer qu’il n’y a jamais eu d’accord entre son client et le Sénégal. Il avait demandé à Aliou Cissé et à la FSF de «dire la vérité aux Sénégalais», qui avaient commencé à lyncher son protégé sur les réseaux sociaux.



Jusque-là silencieux, l’intéressé a pris la parole hier, dimanche, en conférence de presse, en marge du début du stage de l’Equipe de France.



«Je n’ai jamais hésité par rapport au Sénégal», a déclaré Boubacar Kamara. Ce qui semble vouloir dire qu’il n’a jamais donné son accord pour porter le maillot des Lions.



L’ancien Marseillais a ajouté : «Certes, on m’a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c’était durant la CAN. Je les supportais car mon père est sénégalais. Une partie de moi est sénégalaise et j’étais content qu’ils gagnent. D’autant plus que j’ai joué avec beaucoup de joueurs qui ont gagné la CAN comme Pape Guèye, Bamba Dieng, Edouard Mendy, Bouna Sarr. Donc j’étais content pour leur titre et très content pour mon père.»