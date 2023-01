Accident de Sakal : L’hommage très distingué de Guy Marius Sagna aux victimes : « Tout le monde disparaît.. »

22 morts ce lundi 16 janvier au nord du Sénégal dans une collision entre un car et un camion. Ce drame survient huit jours seulement après la tragique collision qui a fait plus de 40 morts, le 8 janvier 2023, à Sikilo. Le choc survenu près de la localité de Sakal (nord), dans la région de Louga, a par ailleurs fait une vingtaine de blessés, selon des sources médicales. Sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna a tenu à rendre un vibrant hommages aux victimes et n’a pas manqué de tirer sur le gouvernement de Macky Sall. « Au Sénégal, tout le monde disparaît. Si vous ne disparaissez pas dans l’océan atlantique, vous disparaissez dans des accidents, vous disparaissez dans le chômage, vous disparaissez dans la pauvreté, vous disparaissez comme Mariama Sagna, Didier Badji ou François Mancabou ou les 14 de mars 2021. Même l’argent des Sénégalais disparaît sous leur lit. Et quand vous critiquez le gouvernement pour toutes ces disparitions, le président Macky Sall vous fait disparaitre en prison. Que les 19 âmes reposent en paix! Prompt rétablissement aux blessés« , a-t-il écrit.