Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur : "la rentrée universitaire se fera entre octobre et mars"

Invité de l’émission Infos Matin sur la TFM, Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, a souligné les avancées notables contestées dans l'orientation des nouveaux bacheliers. « Nous avons réussi à ouvrir la plateforme Campusen à temps pour permettre à tous les étudiants de s'inscrire avant la fin septembre », a-t-il déclaré. « Sur les 10 dernières années, l'étudiant à son bac en juillet, mais il est orienté au mois de mars de l'année suivante », a fait savoir Abdourahmane Diouf sur le plateau d'Infos Matin de la TFM. Par ailleurs, il indique de vouloir travailler à la stabilisation de l'année universitaire. « Au plus tard, le 19 septembre tous les bacheliers seront orientés », a-t-il soutenu. « Cela n'est pas une victoire personnelle, je ne la revendique pas, tout le monde s'est impliqué que ça soit les comités d'orientations, les recteurs et les étudiants », a-t-il ajouté. « Quand je suis venu au ministère, j'ai demandé s'il est possible de commencer la procédure d'orientation à partir de septembre. Tout le monde m'a répondu que c'est impossible. Je leur ai dit que dans le mot " impossible", il y a le possible », a raconté M. Diouf. D'après le ministre, la « stabilisation définitive du calendrier universitaire est projetée au 25 octobre 2025 ». Pour cette année intermédiaire, il précise que toutes les mesures idoines seront prises pour que les rentrées se fassent entre octobre et mars. « Nous ferons de telle sorte que pour qu'en août 2025 qu'il y ait une année normale », a indiqué Abdourahmane Diouf.