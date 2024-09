Abdoulaye Wilane : « ce projet de loi est dangereux, inutile et enfantin »

Le député Abdoulaye Wilane a vivement critiqué le régime actuel. « Depuis le 24 mars, nous avons un régime à la tête de ce pays qui pratique le « tapalé » (faire semblant) et use de ruses. Un régime qui refuse de respecter ses engagements républicains et de faire preuve de courtoisie républicaine », a déclaré le porte-parole du Parti Socialiste. Il a également qualifié la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) d'incohérente. Pour Wilane, ces deux institutions doivent demeurer. Il a donc exhorté ses collègues de Benno Bokk Yakaar à rejeter ce qu'il a qualifié de « projet de loi inutile, dangereux et enfantin ».