Abdoulaye Sow (Fsf) : « Nous devons battre l’Equateur pour mériter ce statut de champions d’Afrique »

Premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), le ministre Abdoulaye Saydou Sow a appelé les Lions de la Téranga à venir à bout de la « Tri » de l’Equateur, ce mardi (15 h 00 GMT), pour « mériter » le statut de champions d’Afrique. « Nous sommes les champions d’Afrique. Nous devons mériter ce statut face à l’Equateur. Il n’y a pas autre chose à faire que de gagner ce match », a-t-il soutenu, dans des propos relayés par l’Agence de presse sénégalaise (Aps). « Depuis la défaite contre les Pays-Bas, je vois des joueurs debout, des membres du staff debout (…) Nos joueurs sont prêts, ils savent que le match de mardi ne sera pas facile. Ils savent que nous allons vers une finale », a-t-il notamment ajouté, estimant, dans la foulée, que tous les matchs de la Coupe du monde doivent être considérés comme une finale. « Le Maroc a donné le bon exemple en battant la Belgique de la plus belle des manières (…) Il faut se dire qu’il n’y a pas de petite équipe à la Coupe du monde », a encore souligné l’actuel ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, qui a invité les supporters sénégalais à soutenir les Lions et à montrer, comme ils l’ont fait lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations, que le Sénégal est un pays de football.