Abba Mbaye pointe l'indignation sélective du Président de l’Assemblée

Dans son allocution ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop a invité ses collègues à plus de responsabilité. Une déclaration qui n'est pas laissé les députés insensibles. Si du côté du pouvoir, les députés applaudissent, les élus de l'opposition s'offusquent. D'après Abba Mbaye, député affilié à Yewwi Askan Wi, il s'agit d'une "indignation sélective". "Lorsque j'ai interrogé le président sur le fait qu'on ait offert deux voitures à un député sortant, il m'a répondu que c'était la responsabilité de la législature sortante, qu'il y a une intangibilité entre les législatures. A ce moment-là, il n'avait pas pensé aux Sénégalais", déclare Abba Mbaye. "Moi je suis contre cette indignation sélective" a-t-il poursuivi. Revenant sur ce qui s'est passé le 12 septembre, Abba Mbaye déclare "ne pas avoir de complexe" par rapport à ces événements. Par ailleurs, le député de l'opposition promet que durant les sessions, l'ensemble du budget sera débattu. Il annonce ainsi le climat qui risque de s'installer à l'occasion des plénières pour le vote du budget de l'année 2023. "Pour la première, on parlera des ressources issues du gaz et du pétrole. Ce budget est un budget de débat et l'opposition jouera pleinement son rôle".