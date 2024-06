AIBD S.A : La grogne des travailleurs après la réduction des avantages des cadres

La grogne s’installe au sein de AIBD. En effet, la récente réduction des avantages notamment des cadres a déclenché une vague de mécontentement parmi les travailleurs de l’entreprise, et les murmures de mécontentement se transforment peu à peu en un grondement sourd. Peu après sa prise de fonction, le nouveau DG Cheikh Bamba DIEYE a instauré une série de mesures notamment la réduction des avantages des cadres, qui inclut des coupes dans les primes de transport et de nourriture. « Nous avons été mis devant le fait accompli. Ces avantages étaient essentiels pour compenser notre charge de travail et les responsabilités que nous assumons », déclare un cadre sous couvert d’anonymat. Même son de cloche, chez certains syndicalistes. « C’est une attaque frontale contre les droits acquis des travailleurs. Nous demandons à la direction de revenir sur ces décisions et d’engager un dialogue constructif avec les représentants des employés », affirme un leader syndical. Selon lui, les syndicats ont été ignorés dans le processus décisionnel. La grogne monte également chez les cadres, qui se sentent particulièrement visés par ces réductions. Ils estiment que ces avantages, acquis lors des gestions précédentes, répondaient à une volonté de mettre aux normes les rémunérations au sein de AIBD avec ce qui se fait à l’échelle internationale.