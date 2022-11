AFFAIRE BIRAM SOULEY DIOP : LA POSITION TRANCHÉE DE Y EN A MARRE !

Le mouvement citoyen Y en a marre s’est invité dans la polémique sur la sortie du maire de Thies-Nord, Biram Souley Diop. « Biram Souley est le parangon typique du militant à couper la tête et l’ériger en totem de la rupture pour Pastef« , lit-on sur un tweet du mouvement citoyen. Pastef Et dire que cet acte permettra au parti de rassurer (certains de ses militants et ceux qui doutent) sur sa volonté de mener à bien sa politique de rupture.Le député-maire de Thies-Nord Biram Souley Diop a déclaré, mercredi, qu’aucun loi n’interdit le cumul de mandats. Une sortie qui lui attire les foudres de certains camarades de son parti Pastef Les Patriotes.