A la Cérémonie de Dédicace de ses livres/ Dr Yoro Dia, ancien Ministre : “Le Sénégal est dans un éternel recommencement sur les questions politiques”

La cérémonie de dédicace des deux livres de Dr Yoro Dia a réuni du monde ce week-end, à L’Harmattan. Différents intellectuels et passionnés de lecture, presents à la cérémonie de dédicace ont témoigné à travers des points de vue convergents ou contradictoires le charme de l’écriture des textes, le style et la profondeur de la réflexion. Ils restent convaincus que seule l’écriture permet de retracer de manière indélébule un passé historique recent ou lointain, de marquer les esprits et de léguer parfois, un immense savoir à la future génération.



A travers ses deux livres, constate-t-on, Dr Yoro Dia a su accrocher ses lecteurs, en évoquant Senghor, Diouf et Wade. Son immersion dans la gestion des affaires étatiques lui donne l’impression que le Sénégal est dans un éternel recommencement sur les questions politiques. Il parle même d’une démocratie “Dem-Dikk”. Mais, il reste d’avis que le Sénégal est le seul pays au monde, capable de faire ce qu’il a fait le 24 mars 2024 dernier, avec l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye qui a été installé aussitôt après, au mois d’avril. Cela montre que le Sénégal, retient-il, a une grande administration. Malgré tout, la question du jeu politique revient. Aujourd’hui, il regrette que c’est toujours, les questions de liberté qui reviennent, symbolisant un recul de 60 ans.



D’après Yoro Dia, le Sénégal reste le dernier îlôt de stabilité. Tout autour, c’est des pays dirigés par des généraux. Et seul, le Sénégal avec sa fenêtre de tirs extraordinaire, doit en profiter advantage pour se développer.



Trouvant que le Sénégal est démocratique, Dr Yoro Dia appelle à inverser la courbe du débat au Sénégal qui dispose d’une ressource humaine de qualité. Mais, regrette-t-il, c’est toujours le débat qui pose problème.



A retenir, le livre, intitulé, « Le Sénégal, une démocratie de Sisyphe… », le politologue y évoque le retour du printemps des coups d'Etat en Afrique de l'Ouest. Et, le second livre reste une sociologie politique d’un harcèlement de l’Etat légal à l’Etat de droit. L’auteur retrace la longue marche du Sénégal vers sa première alternance politique, grâce à des entretiens réalisés avec les intellectuels sénégalais dans le cadre de l’émission « 1 h avec » de Walf FM, entre 1997 et 2000.



Cette base de données, dit-on, constituée par la réflexion critique des historiens, des juristes, des sociologues, des économistes sur l’exception démocratique sénégalaise, permet non seulement de comprendre la sociologie politique du Sénégal. Ce livre illustrant la qualité exceptionnelle de la ressource humaine au Sénégal, démontre aussi le rôle des « intellectuels tapageurs » dans la marche vers la première alternance.