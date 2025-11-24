7e sommet de l’UE-UA: le Président Diomaye rencontre la communauté sénégalaise de l’Angola

En marge de sa participation au 7ᵉ Sommet Union européenne – Union africaine, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré la communauté sénégalaise établie en Angola.



Cette rencontre a permis d’échanger sur leurs préoccupations, leurs conditions de travail et de séjour, ainsi que sur leurs initiatives contribuant au développement du Sénégal.



Le Chef de l’État a salué leur engagement, rappelé la place centrale de la diaspora dans les priorités nationales et réaffirmé la volonté du Gouvernement de renforcer les mécanismes d’accompagnement et de protection de nos compatriotes à l’étranger.