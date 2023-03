4 trophées et une Coupe du monde : La Fédération de foot pèse des milliards

Carton plein. Ou presque. Le Sénégal a fait un 4 /4 dans les compétitions de la CAF. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, de la CAN de Beach Soccer, du Championnat d’Afrique des nations et récemment de la CAN des moins de 20, le Sénégal n’a rien laissé aux autres nations jusqu’ici et vise même deux autres trophées : La Can des U17 et la Can des U23. Ces bonnes performances ont redoré l’image du football sénégalais mais elles ont surtout permis de renflouer les caisses de la Fédération sénégalaise de football. 9 milliards pour la Coupe du monde La prime de la Coupe d’Afrique équivaut à 5 millions de dollars (environ 3 milliards de FCFA) et pour le CHAN 2023 remporté en Algérie, 2 millions de dollars (1,2 milliards environ). La CAF n’a pas donné d’informations sur la prime de la CAN de Beach Soccer et de la CAN U20 mais c’est sans doute une manne financière importante pour la FSF. A cela s’ajoute la prime de la Coupe du monde. Huitième de finaliste au Qatar, le Sénégal a reçu la somme de 14,5 millions de dollars (environ 9 milliards de FCFA), répartie comme suit : 13 millions de dollars pour la qualification en huitièmes et 1,5 millions pour la prime de participation.