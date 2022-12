3e mandat : Alioune Tine et Cie vilipendent Macky devant Serigne Mountakha

Dans le cadre de leur tournée auprès des foyers religieux du Sénégal, les membres du collectif Jàmm a Gën 3e mandat ont été reçus ce jeudi par Serigne Mountakha Mbacké à Touba. Alioune Tine d'AfrikaJom Center, Aliou Sané de Y'en a marre, Mouhamadou Mbodj, ex-Coordonnateur du M23, Denis Ndour de la Ligue sénégalaise de défense des Droits de l’homme et Aisha Dabo (Africtivistes), entre autres, ont expliqué au khalife les éventuels dangers d'une troisième candidature du président Macky Sall, a appris Seneweb.Après cette audience, le coordonnateur du collectif a fait face à la presse pour revenir sur l'objet de leur visite à Touba.Nous sommes venus pour recueillir les prières du khalife, mais également parler de notre mission consistant à créer des conditions, afin que la paix puisse être préservée. Une nouvelle candidature du président Macky Sall serait une violation de la Constitution", alerte Mamadou Mbodj. Selon l'ex-coordonnateur du M23, "en tant que gardien de la Constitution, il a le devoir de préserver la stabilité en déclarant qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. Il est important que la parole donnée et le serment soient respectés. Nous voulons éviter qu'il y ait des morts, des dégâts et des blessés comme ç'a été le cas en 2012".