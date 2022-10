le retour en force de Sadio Mané et du Bayern Munich

Le Bayern est bouillant

Hier soir, les Munichois ont balayé Fribourg (5-0) et sont passés devant leur adversaire du soir. Après un début de saison poussif, les hommes de Julian Nagelsmann sont enfin de retour en Bundesliga mais reste 2e derrière la surprenante équipe de l'Union Berlin. Depuis leur défaite contre Augsbourg (0-1), le 17 septembre dernier, les Bavarois ont enchaîné 4 victoires en 5 matches. Seule ombre au tableau, le match nul dans le Klassiker contre Dortmund (2-2). En tous cas, ce redressement est au goût du coach qui se sentait sous pression. Mais le Bayern peut enfin compter sur son gros recrutement de l'été : Sadio Mané, encore buteur hier. Le Sénégalais vient d'enchaîner 4 buts sur les 5 derniers matches. Il semble s'être enfin adapté dans le collectif bavarois. Au rayon des bonnes nouvelles, Lucas Hernandez, victime d'une lésion aux adducteurs, a repris la course et devrait reprendre la compétition d'ici deux semaines. À l'inverse, Leroy Sané souffre d'une rupture de la fibre musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. Il pourrait manquer jusqu'à 3 semaines de compétition.



Le Bayern prépare le prochain mercato

Selon la presse allemande, les Munichois ont dans leur viseur l'attaquant du Borussia Mönchengladbach : Marcus Thuram. Libre de tout contrat à la fin de saison, le Français intéresse réellement les décideurs munichois pour l'été prochain. Pour le moment, le club allemand n'en est qu'au stade du simple intérêt. Il n'y a pas encore eu de discussion avec l'ancien Guingampais et son entourage. Mais c'est une piste qui reste vraiment étudiée par le Bayern, d'autant qu'il présente l'avantage de parfaitement connaître la Bundesliga et qu'il sera libre le 30 juin 2023.



Drake a perdu gros

Le rappeur américain a fait une folie et aurait peut-être dû s'abstenir de parier. Avant la rencontre, le chanteur avait la confiance au point d'indiquer qu'il avait misé pas moins de 800 000 dollars sur la victoire du Barça sur son compte Instagram. Sauf que les Merengues se sont imposés 3-1. Alors forcément, les joueurs du Real s'en sont donnés à cœur joie, à l'image de David Alaba qui s'est empresser de chambrer Drake. Sur Insta, l'Autrichien a carrément mentionné l'artiste canadien pour le troller : « Désolé frère, le Real Madrid était le seul chemin à prendre. Hala Madrid ! » , mentionne le défenseur sur un poste. Plusieurs joueurs dont Lucas Vázquez ont réagi à la publication. Bref, la légende du chat noir continue pour Drake et ça a bien fait rire les Madrilènes !